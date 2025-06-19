الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توم براك أبلغ عون توليه الملف اللبناني موقتًا... وطالب بالإسراع في ملف سلاح الحزب
خبر عاجل
2025-06-19 | 04:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توم براك أبلغ عون توليه الملف اللبناني موقتًا... وطالب بالإسراع في ملف سلاح الحزب
أفادت مصادر قصر بعبدا بأن السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون توليه الملف اللبناني موقتًا ريثما يتم تعيين موفد أصيل.
وطالب براك بالإسراع في ملف سلاح حزب الله من دون تحديد مهلة لذلك، بحسب مصادر بعبدا التي قالت إنه متفهم للموقف اللبناني المتعلق بهذا الموضوع وإن الحانب اللبناني طالب بالإنسحاب من المناطق التي لا تزال محتلة وبوقف الخروقات وإطلاق الأسرى.
كذلك، أشارت المصادر إلى عودة الحديث إلى مبدأ خطوة في مقابل خطوة أي أن تنفذ إسرائيل خطوة يقابلها لبنان بخطوة في موضوع السلاح.
وطالب براك الجانب اللبناني بالمزيد من التنسيق مع الجانب السوري في موضوع الحدود وترسيمها ولم يتطرق في شكل مباشر إلى مسألتي مزارع شبعا وبلدة الغجر.
أخبار لبنان
خبر عاجل
توليه
الملف
اللبناني
موقتًا...
وطالب
بالإسراع
الحزب
التالي
شركة طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتنا المتوجهة من بيروت الى الاردن والخليج العربيّ
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة اضافية الى كل من باريس و القاهرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
02:50
توم براك في لبنان... هذه تفاصيل الزيارة
تقارير نشرة الاخبار
02:50
توم براك في لبنان... هذه تفاصيل الزيارة
0
أخبار لبنان
2025-05-29
البستاني زار "العمالي": لجنة الاقتصاد تولي الملف المعيشي أهمية
أخبار لبنان
2025-05-29
البستاني زار "العمالي": لجنة الاقتصاد تولي الملف المعيشي أهمية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-07
رسائل من توم حرب إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-07
رسائل من توم حرب إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-21
الرئيس جوزاف عون يرفض الضغوط الزمنية بشأن سلاح الحزب
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-21
الرئيس جوزاف عون يرفض الضغوط الزمنية بشأن سلاح الحزب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:16
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة إلى العراق غدًا
خبر عاجل
05:16
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة إلى العراق غدًا
0
خبر عاجل
05:16
طوم باراك: إذا تدخل "حزب الله" في الحرب فسيكون قرارًا سيّئًا
خبر عاجل
05:16
طوم باراك: إذا تدخل "حزب الله" في الحرب فسيكون قرارًا سيّئًا
0
أخبار لبنان
05:04
شركة طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتنا المتوجهة من بيروت الى الاردن والخليج العربيّ
أخبار لبنان
05:04
شركة طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتنا المتوجهة من بيروت الى الاردن والخليج العربيّ
0
أخبار لبنان
02:20
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة اضافية الى كل من باريس و القاهرة
أخبار لبنان
02:20
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة اضافية الى كل من باريس و القاهرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
00:31
أسرار الصحف المحلية ١٩-٥-٢٠٢٥
اسرار
00:31
أسرار الصحف المحلية ١٩-٥-٢٠٢٥
0
آخر الأخبار
2025-04-14
عون خلال استقباله وفد "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز - الفرانشايز": نعمل على إنجاز الحكومة الإلكترونية (E-Government) بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتوفير وقتهم إضافة إلى الحدّ من الفساد لأن المستثمر يحتاج إلى الثقة بالإدارات اللبنانية وبالقضاء
آخر الأخبار
2025-04-14
عون خلال استقباله وفد "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز - الفرانشايز": نعمل على إنجاز الحكومة الإلكترونية (E-Government) بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتوفير وقتهم إضافة إلى الحدّ من الفساد لأن المستثمر يحتاج إلى الثقة بالإدارات اللبنانية وبالقضاء
0
أخبار دولية
2025-05-06
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مطار صنعاء في اليمن ومحطات للطاقة
أخبار دولية
2025-05-06
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مطار صنعاء في اليمن ومحطات للطاقة
0
أخبار دولية
2025-04-28
مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تجدد الحرب في غزة أطلق "شرارة جحيم جديد"
أخبار دولية
2025-04-28
مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تجدد الحرب في غزة أطلق "شرارة جحيم جديد"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:52
بعدما أطلقت إيران أكبر دفعة صواريخ خلال ثمان وأربعين ساعة… التفاصيل من الداخل الإسرائيليّ
أخبار دولية
02:52
بعدما أطلقت إيران أكبر دفعة صواريخ خلال ثمان وأربعين ساعة… التفاصيل من الداخل الإسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
02:50
توم براك في لبنان... هذه تفاصيل الزيارة
تقارير نشرة الاخبار
02:50
توم براك في لبنان... هذه تفاصيل الزيارة
0
أخبار لبنان
14:35
ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع تستكمل جولتها... وهذه المناطق كانت وجهتها
أخبار لبنان
14:35
ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع تستكمل جولتها... وهذه المناطق كانت وجهتها
0
أخبار لبنان
13:58
ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع الى لبنان تنقل بركاتها بين مختلف المناطق...
أخبار لبنان
13:58
ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع الى لبنان تنقل بركاتها بين مختلف المناطق...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الخطر من استهداف منشأة ديمونا في اسرائيل وحقيقة تأثر لبنان بتداعياته
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الخطر من استهداف منشأة ديمونا في اسرائيل وحقيقة تأثر لبنان بتداعياته
0
أخبار دولية
13:44
موجة جديدة من الصواريخ الايرانية اطلقت باتجاه تل ابيب...
أخبار دولية
13:44
موجة جديدة من الصواريخ الايرانية اطلقت باتجاه تل ابيب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
منظومة الدفاع الإسرائيلية تستنزف مخزونها… وجسر حرب 1973 الجوي يعود الى الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
منظومة الدفاع الإسرائيلية تستنزف مخزونها… وجسر حرب 1973 الجوي يعود الى الذاكرة
0
أخبار دولية
13:30
إسرائيل تعدّل من اسراتيجيتها القتاليّة: الاولوية لضرب منظومة الصاروخية الإيرانيّة بدل المنشآت النووية
أخبار دولية
13:30
إسرائيل تعدّل من اسراتيجيتها القتاليّة: الاولوية لضرب منظومة الصاروخية الإيرانيّة بدل المنشآت النووية
0
أخبار دولية
13:26
صواريخ GBU-57 وطائرات B-2: الخيار الأميركي لكسر حصن إيران النووي
أخبار دولية
13:26
صواريخ GBU-57 وطائرات B-2: الخيار الأميركي لكسر حصن إيران النووي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:03
مصرف لبنان يرفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166
خبر عاجل
07:03
مصرف لبنان يرفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166
2
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الخطر من استهداف منشأة ديمونا في اسرائيل وحقيقة تأثر لبنان بتداعياته
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الخطر من استهداف منشأة ديمونا في اسرائيل وحقيقة تأثر لبنان بتداعياته
3
آخر الأخبار
12:33
مسؤول إيراني رفيع لـ"الجزيرة": دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني يعني أن حزب الله سيتحرك
آخر الأخبار
12:33
مسؤول إيراني رفيع لـ"الجزيرة": دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني يعني أن حزب الله سيتحرك
4
فنّ
13:54
بعد إعلان مكتب إليسا فوزها بالقرار القضائي في الإمارات... هكذا ردت شركة "وتري"
فنّ
13:54
بعد إعلان مكتب إليسا فوزها بالقرار القضائي في الإمارات... هكذا ردت شركة "وتري"
5
خبر عاجل
04:08
توم براك أبلغ عون توليه الملف اللبناني موقتًا... وطالب بالإسراع في ملف سلاح الحزب
خبر عاجل
04:08
توم براك أبلغ عون توليه الملف اللبناني موقتًا... وطالب بالإسراع في ملف سلاح الحزب
6
خبر عاجل
15:27
ترامب: اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل وإيران ترغب في الاجتماع "وقد نقدم على ذلك"
خبر عاجل
15:27
ترامب: اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل وإيران ترغب في الاجتماع "وقد نقدم على ذلك"
7
آخر الأخبار
13:54
الحرس الثوري للإسرائيليين: عليكم الاختيار بين "الموت البطيء" وسط حياة كالجحيم في الملاجئ أو الفرار من إسرائيل وان السماء فوق "الأراضي المحتلة" مفتوحة أمام الصواريخ والمسيرات الإيرانية
آخر الأخبار
13:54
الحرس الثوري للإسرائيليين: عليكم الاختيار بين "الموت البطيء" وسط حياة كالجحيم في الملاجئ أو الفرار من إسرائيل وان السماء فوق "الأراضي المحتلة" مفتوحة أمام الصواريخ والمسيرات الإيرانية
8
أخبار دولية
01:06
إصابة مستشفى في جنوب إسرائيل بعد دفعة صواريخ إيرانية جديدة
أخبار دولية
01:06
إصابة مستشفى في جنوب إسرائيل بعد دفعة صواريخ إيرانية جديدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More