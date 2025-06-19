توم براك أبلغ عون توليه الملف اللبناني موقتًا... وطالب بالإسراع في ملف سلاح الحزب

أفادت مصادر قصر بعبدا بأن السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون توليه الملف اللبناني موقتًا ريثما يتم تعيين موفد أصيل.



وطالب براك بالإسراع في ملف سلاح حزب الله من دون تحديد مهلة لذلك، بحسب مصادر بعبدا التي قالت إنه متفهم للموقف اللبناني المتعلق بهذا الموضوع وإن الحانب اللبناني طالب بالإنسحاب من المناطق التي لا تزال محتلة وبوقف الخروقات وإطلاق الأسرى.



كذلك، أشارت المصادر إلى عودة الحديث إلى مبدأ خطوة في مقابل خطوة أي أن تنفذ إسرائيل خطوة يقابلها لبنان بخطوة في موضوع السلاح.



وطالب براك الجانب اللبناني بالمزيد من التنسيق مع الجانب السوري في موضوع الحدود وترسيمها ولم يتطرق في شكل مباشر إلى مسألتي مزارع شبعا وبلدة الغجر.