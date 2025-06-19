طوم باراك: إذا تدخل "حزب الله" في الحرب فسيكون قرارًا سيّئًا

طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة إلى العراق غدًا

طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة إلى العراق غدًا

شركة طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتنا المتوجهة من بيروت الى الاردن والخليج العربيّ