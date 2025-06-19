رئيس بلدية كور روجيه يزبك المدعوم من القوات اللبنانية والكتائب والمحامي مجد حرب فاز برئاسة إتحاد بلديات البترون بـ 18صوتًا مقابل 9 أصوات لرئيس البلدية مرسيلينو الحرك المدعوم من التيار الوطنيّ الحر

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