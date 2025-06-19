طيران الشرق الأوسط تعلن تسيير رحلة اضافية من والى باريس في 23 حزيران

فوز رئيس بلدية أميون مالك فارس المدعوم من النائب السابق سليم سعاده والقوميين وتيار المرده برئاسة الإتحاد بـ18 صوتًا مقابل 13 صوتًا لرئيس بلدية عين عكرين فؤاد خوري المدعوم من القوات اللبنانية

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