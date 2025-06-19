رويترز عن دبلوماسي: المكالمة الأولى بادرت بها واشنطن التي اقترحت عرضًا جديدًا لتجاوز الجمود بشأن الخطوط الحمراء وعراقجي أبلغ ويتكوف أن طهران يُمكنها إبداء مرونة بالملف النووي إذا ضغطت واشنطن لإنهاء الحرب

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