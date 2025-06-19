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سي بي إس عن مصادر: ترمب أرجأ اتخاذ قرار الضربة تحسبًا لموافقة طهران على التخلي عن برنامجها النووي

خبر عاجل
2025-06-19 | 12:10
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سي بي إس عن مصادر: ترمب أرجأ اتخاذ قرار الضربة تحسبًا لموافقة طهران على التخلي عن برنامجها النووي
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سي بي إس عن مصادر: ترمب أرجأ اتخاذ قرار الضربة تحسبًا لموافقة طهران على التخلي عن برنامجها النووي

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