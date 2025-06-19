نتنياهو: مسألة تغيير النظام الإيراني أو سقوطه هي مسألة تخصّ الشعب الإيراني ولا بديل عن ذلك وهذا ليس هدفًا ولكنه قد يكون نتيجة

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