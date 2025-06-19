وسائل إعلام إيرانية: الدفاعات الجويّة تتصدى الآن لأهداف اسرائيلية في سماء العاصمة طهران

توم براك أبلغ عون توليه الملف اللبناني موقتًا... وطالب بالإسراع في ملف سلاح الحزب

توم براك أبلغ عون توليه الملف اللبناني موقتًا... وطالب بالإسراع في ملف سلاح الحزب

طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة اضافية الى كل من باريس و القاهرة