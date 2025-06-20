الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع إطلاق وتخزين صواريخ إيرانية غرب إيران

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: مسيرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالما نوويا في طهران

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: مسيرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالما نوويا في طهران

وزير الخارجية الإيراني: لن نجري محادثات مع أميركا لأنها شريكة في الجريمة الإسرائيلية بحقنا