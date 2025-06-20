الجيش الإسرائيلي: إستهداف بنية تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران

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وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لحزب الله لم يتعلم درسا من أسلافه ويهدد بالتحرك ضد إسرائيل وفقا لأوامر الدكتاتور الإيراني وأقترح على حزب الله أن يكون حذرا وأن يدرك أن صبر إسرائيل نفد حيال "الإرهابيين" الذين يهددونها