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الجيش الإسرائيلي: مقتل أمين فور جودخي قائد الوحدة الثانية للمسيّرات في الحرس الثوري الإيراني
خبر عاجل
2025-06-20 | 23:09
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الجيش الإسرائيلي: مقتل أمين فور جودخي قائد الوحدة الثانية للمسيّرات في الحرس الثوري الإيراني
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