معلومات للـLBCI: طيران الإمارات emirates سيعود لتسيير رحلات من والى لبنان بشكل طبيعي ابتداءً من الإثنين ٢٣ من الشهر الحالي

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مصدر أمني بريف حمص لـ "سانا": قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تتمكن من إلقاء القبض على "وسيم الأسد" ابن عم الرئيس السوري السابق على الحدود السورية - اللبنانية