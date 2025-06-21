مصدر أمني بريف حمص لـ "سانا": قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تتمكن من إلقاء القبض على "وسيم الأسد" ابن عم الرئيس السوري السابق على الحدود السورية - اللبنانية

الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا بنية تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران

الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا بنية تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران

معلومات للـLBCI: طيران الإمارات emirates سيعود لتسيير رحلات من والى لبنان بشكل طبيعي ابتداءً من الإثنين ٢٣ من الشهر الحالي