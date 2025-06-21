بسبب أعمال تزفيت... تدابير سير في وسط بيروت - ساحة رياض الصلح

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن احدى الشركات المتعهدة ستقوم بتاريخ 22-06-2025 بأعمال تزفيت في منطقة وسط بيروت - ساحة رياض الصلح، اعتباراً من الساعة 6:00 صباحا لغاية الساعة 14,00.



وأفادت هذه المديرية العامة بأنها ستتخذ تدابير السير التالية: منع مرور السيارات من الرينغ باتجاه الإسكوا ومن برج الغزال باتجاه الإسكوا وفي شارع المصارف.



لذلك، طلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور ومنعا للازدحام.