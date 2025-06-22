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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بعد الهجوم على 3 منشآت نووية إيرانية يمكن أن نؤكد عدم رصد زيادة في مستويات الإشعاع خارج تلك المواقع

خبر عاجل
2025-06-22 | 01:09
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بعد الهجوم على 3 منشآت نووية إيرانية يمكن أن نؤكد عدم رصد زيادة في مستويات الإشعاع خارج تلك المواقع
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بعد الهجوم على 3 منشآت نووية إيرانية يمكن أن نؤكد عدم رصد زيادة في مستويات الإشعاع خارج تلك المواقع

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