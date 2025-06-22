وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تعتبر أن من حقها مقاومة العدوان العسكري الأميركي بكل قوتها ويجب على العالم ألا ينسى أن الولايات المتحدة بدأت الحرب على إيران في خضم العملية الدبلوماسية

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