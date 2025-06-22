مصدر إيراني كبير لرويترز: تم نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب في فوردو إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأميركي وتم تقليص عدد العاملين في موقع فوردو إلى الحد الأدنى

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القناة ١٢ الإسرائيلية: إسرائيل تُقدّر أن اليورانيوم المُخصّب كان مخزنا في منشأة أصفهان التي تعرّضت لهجوم أميركي الليلة الماضية ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد دُمّر بالكامل أو دُفن تحت الأنقاض فقط