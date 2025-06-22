وزير الخارجية الإيراني: علينا الرد بناء على حقوقنا وليس من المناسب مطالبة إيران بالعودة إلى الدبلوماسية

وزير الخارجية الإيراني: انتظروا ردنا أولا وعندما ينتهي العدوان يمكن أن نتخذ القرار بشأن الدبلوماسية

وزير الخارجية الإيراني: انتظروا ردنا أولا وعندما ينتهي العدوان يمكن أن نتخذ القرار بشأن الدبلوماسية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المنشآت الإيرانية التي تم استهدافها في أصفهان اليوم لم تكن بها مواد نووية ولا كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي أو منخفض التخصيب