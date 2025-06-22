الخارجية الأميركية: أمرنا بمغادرة عائلات الحكومة غير الضروريين وموظفيها من لبنان بسبب الوضع الأمنيّ في المنطقة

رويترز عن مصدرين: إسرائيل قد تتحرك بمفردها ولا تنتظر إنتهاء مهلة الأسبوعين التي وضعها ترامب حتى تتوصل إيران إلى إتفاق لتفكيك أجزاء رئيسية من برنامجها النووي

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