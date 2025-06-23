طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع رحلات متوجهة إلى الأردن والخليج العربي من 24 ولغاية 26 الحالي

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان نظرًا للظروف الراهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوية التي ينتج عنها زيادة مدة الرحلات عن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها المتوجهة من بيروت الى الاردن والخليج العربي خلال الفترة الممتدة من 24 حزيران ولغاية 26 حزيران، وذلك وفقًا للجدول التالي: