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الجيش الإسرائيلي: المنظومات الدفاعية تعمل لاعتراض صواريخ أطلقت من إيران

خبر عاجل
2025-06-23 | 03:23
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الجيش الإسرائيلي: المنظومات الدفاعية تعمل لاعتراض صواريخ أطلقت من إيران
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الجيش الإسرائيلي: المنظومات الدفاعية تعمل لاعتراض صواريخ أطلقت من إيران

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