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إدارة الأزمات بمدينة قم: هجوم إسرائيلي جديد استهدف منشأة فوردو النووية

خبر عاجل
2025-06-23 | 05:09
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إدارة الأزمات بمدينة قم: هجوم إسرائيلي جديد استهدف منشأة فوردو النووية
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إدارة الأزمات بمدينة قم: هجوم إسرائيلي جديد استهدف منشأة فوردو النووية

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