القناة 11 الإسرائيلية: تقديرات بأن مفاعل فوردو النووي أصبح خارج الخدمة

الجيش الإسرائيلي: استهداف قيادة فيلق ثأر الله التابع للحرس الثوري والمسؤول عن الأمن في منطقة طهران

الجيش الإسرائيلي: استهداف قيادة فيلق ثأر الله التابع للحرس الثوري والمسؤول عن الأمن في منطقة طهران

الجيش اللبناني يُجدّد كشفه على أحد الأبنية في منطقة الحدت - حي الأميركان علمًا أن المبنى مدمّر