أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني في لبنان
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على مواقع عسكرية لحزب الله الارهابي تحتوي على منصات قذائف صاروخية وصواريخ إلى جانب مستودعات وسائل قتالية في منطقة شمال الليطاني.
🔸يشكل وجود أسلحة وأنشطة…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 23, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني في لبنان
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على مواقع عسكرية لحزب الله الارهابي تحتوي على منصات قذائف صاروخية وصواريخ إلى جانب مستودعات وسائل قتالية في منطقة شمال الليطاني.
🔸يشكل وجود أسلحة وأنشطة…