أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني في لبنان.



وقال عبر "إكس": "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على مواقع عسكرية لحزب الله تحتوي على منصات قذائف صاروخية وصواريخ إلى جانب مستودعات وسائل قتالية في منطقة شمال الليطاني".

وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".