الخارجية القطرية: إيقاف حركة الملاحة الجوية موقتا في أجواء الدولة حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين

أعلنت قطر التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تعليق الرحلات الجوية الاثنين كإجراء احترازي بسبب "تطورات الأوضاع في المنطقة"، وذلك بعد توعد إيران بالرد على ضربات أميركية استهدفت منشآتها النووية الأحد.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن إيقاف الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استنادا الى تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأتى البيان القطري بعد ساعات من دعوة السفارة الأميركية في الدوحة رعاياها الى "الاحتماء في أماكنهم".









