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o
البقاع
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o
الجنوب
25
o
الشمال
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o
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o
كسروان
26
o
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26
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مصادر فوكس نيوز: تهديد إيراني وشيك بهجوم على قاعدة أميركية في قطر
خبر عاجل
2025-06-23 | 12:17
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مصادر فوكس نيوز: تهديد إيراني وشيك بهجوم على قاعدة أميركية في قطر
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