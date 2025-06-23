وزارة الدفاع القطرية: الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية ولم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات ونؤكد أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك