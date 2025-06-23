رويترز: قطر تقول إنها تحتفظ بحقها في الرد بعد الهجوم الإيراني

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع رحلات متوجهة إلى الأردن والخليج العربي من 24 ولغاية 26 الحالي

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع رحلات متوجهة إلى الأردن والخليج العربي من 24 ولغاية 26 الحالي

التلفزيون السوريّ: انتحاريّ فجّر حزامًا ناسفًا داخل الكنيسة في دمشق