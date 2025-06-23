المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية: قاعدة العديد الجوية كانت قد أُخليت في وقت سابق وفقا للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة كما تم اتخاذ الإجراءات كافة لضمان سلامة العاملين في القاعدة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات الصديقة وغيرهم

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