رويترز نقلا عن مصدر أمني سوري: القاعدة الأميركية الرئيسية في سوريا في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم محتمل من إيران أو الجماعات المتحالفة معها

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