معلومات للـLBCI: طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها لهذه الليلة الى قطر والإمارات أما الطائرة التي كانت متوجهة الى قطر وعلى متنها رئيس الحكومة فحطت في البحرين وهي تقوم بتعبئة الفيول للعودة الى لبنان اذا تمكنت من الحصول على موافقة السلطات البحرينية

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