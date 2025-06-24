بدء وقف النار بين إسرائيل وإيران

مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي: غارات الجيش استهدفت تصفية شخصيات إيرانية بارزة ويجري التحقق من نجاحها

مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي: غارات الجيش استهدفت تصفية شخصيات إيرانية بارزة ويجري التحقق من نجاحها

مسؤول إيراني كبير يؤكد لرويترز موافقة طهران على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية واقتراح أميركي