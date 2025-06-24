٣ شهداء في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق عام كفردجال

طوارئ الصحة العامة: ثلاثة شهداء في الغارة التي شنتها مسيرة للجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة كفردجال قضاء النبطية

طوارئ الصحة العامة: ثلاثة شهداء في الغارة التي شنتها مسيرة للجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة كفردجال قضاء النبطية

نتنياهو: إسرائيل حقّقت هدفها في إزالة التهديد النوويّ والصاروخيّ الإيرانيّ وقد وافقت على اقتراح ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران وستردّ بقوّة على أي انتهاكات