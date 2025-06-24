طوارئ الصحة العامة: ثلاثة شهداء في الغارة التي شنتها مسيرة للجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة كفردجال قضاء النبطية

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من ايران على حيفا

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من ايران على حيفا

٣ شهداء في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق عام كفردجال