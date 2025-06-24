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هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تنفي إطلاق أي صاروخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة خلال الساعات الأخيرة

خبر عاجل
2025-06-24 | 04:47
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هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تنفي إطلاق أي صاروخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة خلال الساعات الأخيرة
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هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تنفي إطلاق أي صاروخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة خلال الساعات الأخيرة

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