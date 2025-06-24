رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: المنطقة مرّت بتحديات لم نمر فيها منذ فنرة وكان هناك إعتداء على سيادة قطر ونحتفظ بسياسة حسن الجوار

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