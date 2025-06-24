رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: بحثنا مع رئيس وزراء لبنان جهود إعادة الإعمار وتطورات الإقليم

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نريد منطقة آمنة تخلو من أي أسلحة نووية باتفاق يضمن أمن الجميع ومصالحهم وقمنا بالاتصالات اللازمة التي أسفرت عن إعلان الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نريد منطقة آمنة تخلو من أي أسلحة نووية باتفاق يضمن أمن الجميع ومصالحهم وقمنا بالاتصالات اللازمة التي أسفرت عن إعلان الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: المنطقة مرّت بتحديات لم نمر فيها منذ فنرة وكان هناك إعتداء على سيادة قطر ونحتفظ بسياسة حسن الجوار