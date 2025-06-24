رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نريد منطقة آمنة تخلو من أي أسلحة نووية باتفاق يضمن أمن الجميع ومصالحهم وقمنا بالاتصالات اللازمة التي أسفرت عن إعلان الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار

التالي

رئيس الحكومة نواف سلام: نعمل على إصلاح القضاء وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وأطلعت أمير قطر ورئيس الوزراء على جهودنا في مجال الإصلاح ومستمرون في النقاش مع أشقائنا في قطر للتوصل إلى تفاهم لدعمنا في مجال الطاقة