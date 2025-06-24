رئيس الحكومة نواف سلام: نسعى لشرق أوسط خال من الأسلحة النووية ولا استقرار في لبنان من دون انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها لا سيما النقاط الخمس

رئيس الحكومة نواف سلام: نسعى لحشد دعم عربي ودولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس ولم يمرّ يوم واحد خلال الشهرين الماضيين إلا وبذلنا فيه جهودًا لتحقيق ذلك

رئيس الحكومة نواف سلام: نسعى لحشد دعم عربي ودولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس ولم يمرّ يوم واحد خلال الشهرين الماضيين إلا وبذلنا فيه جهودًا لتحقيق ذلك

رئيس الحكومة نواف سلام: نعمل على إصلاح القضاء وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وأطلعت أمير قطر ورئيس الوزراء على جهودنا في مجال الإصلاح ومستمرون في النقاش مع أشقائنا في قطر للتوصل إلى تفاهم لدعمنا في مجال الطاقة