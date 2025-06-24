الرئيس عون يلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في قصر بعبدا

رئيس الحكومة نواف سلام: نسعى لحشد دعم عربي ودولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس ولم يمرّ يوم واحد خلال الشهرين الماضيين إلا وبذلنا فيه جهودًا لتحقيق ذلك

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