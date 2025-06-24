رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من بعبدا: منذ اللحظة الأولى ونحن على توافق وتنسيق مع الرئيس جوزاف عون الذي لديه النية والخطط لقيام دولة فعلية في لبنان وقد حصل تقدّم كبير بالفعل

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