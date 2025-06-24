ترامب: إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار

ترامب مخاطبًا إسرائيل: إذا ألقيتم القنابل على ايران فهذا انتهاك جسيم أعيدوا طياريكم فوراً

ترامب مخاطبًا إسرائيل: إذا ألقيتم القنابل على ايران فهذا انتهاك جسيم أعيدوا طياريكم فوراً

جعجع من بعبدا: خلال الـ5 أشهر لم ألمس أي فساد بمعالجة أي ملف وهذا تطور إيجابي ملحوظ لأن ثمة نية حقيقية ببناء الدولة