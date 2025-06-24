سانا: الانفجار الذي سمع قبل قليل في محيط دمشق ناتج عن تفجير مخلفات حرب

بدء وقف النار بين إسرائيل وإيران

بدء وقف النار بين إسرائيل وإيران

مسؤول إيراني كبير يؤكد لرويترز موافقة طهران على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية واقتراح أميركي