رويترز نقلا عن ترامب: سنتحدث إلى إيران الأسبوع المقبل وقد نوقع اتفاقا وسنطلب التخلي عن البرنامج النووي

رويترز: البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية

رويترز: البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية

بزشكيان: إيران مستعدة لحل القضايا "على طاولة التفاوض" ولا تسعى للسلاح النووي لكنها تتمسك بـ"حقوقها المشروعة"