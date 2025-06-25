ويتكوف: نعتقد أننا سنصدر إعلانات كبرى بشأن دول ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم

الـMEA: إستئناف الرحلات إلى العراق

الـMEA: إستئناف الرحلات إلى العراق

رويترز: البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية