في جرود الهرمل... انفجار بيك اب يهرب اسلحة

انفجر بيك اب يهرب أسلحة وقذائف في جرود الهرمل الحدودية مع سوريا بعد حصول إطلاق نار مع الجيش، حيث رد الجيش على مصدر النيران



وأدّى الإنفجار الى حريق في منطقة حرجية بين بلدتي الشربين وفيسان في جرود قضاء الهرمل. وتوجهت نحو ٥ سيارات اطفاء لإخماده.