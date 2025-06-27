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سلسلة غارات عنيفة إستهدفت تلال حول في النبطية وإنفجارات ثانوية مستمرة...

خبر عاجل
2025-06-27 | 04:19
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سلسلة غارات عنيفة إستهدفت تلال حول في النبطية وإنفجارات ثانوية مستمرة...
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سلسلة غارات عنيفة إستهدفت تلال حول في النبطية وإنفجارات ثانوية مستمرة...

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