الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل موقعًا كان يستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية لحزب الله في منطقة جبل شقيف في جنوب لبنان

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