طوارئ الصحة العامة: استشهاد مواطنة وارتفع عدد الجرحى إلى ثلاثة عشر في غارة الجيش الإسرائيلي على شقة في النبطية

أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب

أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل موقعًا كان يستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية لحزب الله في منطقة جبل شقيف في جنوب لبنان