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o
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طوارئ الصحة العامة: استشهاد مواطنة وارتفع عدد الجرحى إلى ثلاثة عشر في غارة الجيش الإسرائيلي على شقة في النبطية
خبر عاجل
2025-06-27 | 07:02
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طوارئ الصحة العامة: استشهاد مواطنة وارتفع عدد الجرحى إلى ثلاثة عشر في غارة الجيش الإسرائيلي على شقة في النبطية
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