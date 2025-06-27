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أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب

خبر عاجل
2025-06-27 | 08:00
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أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب
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أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "بعد الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في جنوب لبنان على موقع لحزب الله استخدم لادارة النيران والحماية، وردت تقارير لبنانية عن اصابة مبنى مدني ووقوع اصابات".

وقال أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني حيث وبناء على المعلومات الموجودة بحوزتنا، فإن الحديث عن تعرض المبنى لاصابة قذيفة صاروخية كانت داخل الموقع وانطلقت وانفجرت نتيجة الغارة". 

وأضاف: "يواصل حزب الله تخزين قذائفه الصاروخية العدوانية بالقرب من المباني السكانية. حزب الله يواصل المخاطرة بسكان جنوب لبنان في ضوء رفضه تسليم سلاحه للدولة اللبنانية". 

وأشار أدرعي الى أن "الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية ما يجري داخل أراضيها في ضوء عدم مصادرة أسلحة حزب الله الثقيلة وقذائقه الصاروخية". 

وأعلن أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

الجيش الإسرائيلي

أفيخاي أدرعي

لبنان

حزب الله

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